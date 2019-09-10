Симеоне поделился своей свадебной фотографией



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне опубликовал фотографию со своей свадьбы с Карлой Перейрой.

"7 сентября 2019 г., Тоскана", - написал аргентинский специалист в своем Instagram, прикрепив фото с женой.

Симеоне и Перейра поженились 14 июня. У них двое детей - трехлетняя Франческа и восьмимесячная Валентина.

Это второй брак аргентинца. От первой жены у него есть трое сыновей - Джованни ("Фиорентина"), Джанлука ("Ибица") и Джулиано/

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