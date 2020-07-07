Симеоне поднялся на третью строчку по количеству игр в Ла Лиге во главе одного клуба

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне в матче с "Сельтой" проводит 323-ю игру во главе команды.

Как сообщает твиттер Ла Лиги, аргентинец поднялся на третье место по количеству игр в чемпионате во главе одного клуба, обогнав по этому показателю экс-тренера "Реал Сосьедада" Джона Тошака.

Лидерами остаются Луис Арагонес (407 матчей во главе "Атлетико") и Мигель Муньос (424 матча во главе "Реала").

Напомним, что Симеоне возглавляет "Атлетико" с 2011 года. Под его руководством клуб завоевал 7 трофеев.

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