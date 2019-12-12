Симеоне подвёл итоги матча с "Локомотивом"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался по поводу победы своей команды над "Локомотивом" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Мы очень много работали, чтобы попасть в плей-офф Лиги Чемпионов. Нам было важно достичь этой цели. Прошлые результаты оказывали на нас давление. Вся команда действовала хорошо. Казалось бы, незабитый пенальти зародил сомнения. Но они рассеялись, все сыграли на одной волне. Когда вы побеждаете, всё выглядит гораздо лучше и мотивирует на будущие игры. Лучшее в этом матче - количество созданных нами моментов", - цитирует Симеоне Sport.es.
Напомним, что "Атлетико" обыграл "Локомотив" со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов.
"Матрасники" со второго места вышли в плей-офф ЛЧ, а "железнодорожники" вылетели из еврокубков.
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