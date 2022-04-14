Симеоне подвел итоги матча с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Атлетико"\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал ничью с "Манчестер Сити" (0:0) в ответном матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Мы можем быть горды, горды за людей, которые видели сражающеюся команду. Это дает нам душевное спокойствие, потому что мы сделали все, чтобы избежать ничейного результата.

Я аплодировал "Сити" за затяжки времени? Нет-нет, я аплодировал болельщикам, которые оценили усилия команды. Как я могу не аплодировать таким людям?

Мне нечего сказать по поводу затяжек времени от "Сити". Есть судья, который следует правилам. Нужно поздравить соперника, который проходит дальше, потому что он забил на один гол больше, чем мы", – сказал аргентинский специалист.

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