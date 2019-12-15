Симеоне подвел итоги матча с "Осасуной"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победный матч 17-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (2:0). Об этом сообщает AFP.



"Мы знаем, что должны сделать, чтобы улучшить свои позиции в испанской Примере.

Мы искали путь, который поможет нам вернуть равновесие. Теперь мы практически восстановили баланс и у нас еще больше шансов на победу", - сказал Симеоне.

Напомним, это первая победа мадридского клуба после трехматчевой серии без выигрыша. В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетико" занимает 4 место.

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