Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"

Теги диего симеонеатлетико мадрид

Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что нынешний сезон получился непростым для его команды.

По его словам, сейчас команда думает лишь о финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе.

"Это был непростой сезон. После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью. Игроки хорошо сражались. Слова имеют мало значения, только факты важны. Теперь "Атлетико" предстоит финал с очень хорошей командой.

Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось подписать новых игроков. Тогда мы потеряли пятерых, а обрели всего двух. Мы были вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы. С точки зрения работы, это очень хороший сезон. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы были крутой командой", - сказал он.

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