Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что нынешний сезон получился непростым для его команды.
По его словам, сейчас команда думает лишь о финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе.
"Это был непростой сезон. После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью. Игроки хорошо сражались. Слова имеют мало значения, только факты важны. Теперь "Атлетико" предстоит финал с очень хорошей командой.
Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось подписать новых игроков. Тогда мы потеряли пятерых, а обрели всего двух. Мы были вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы. С точки зрения работы, это очень хороший сезон. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы были крутой командой", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20