Симеоне подвел итоги сезона для "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заявил, что нынешний сезон получился непростым для его команды.

По его словам, сейчас команда думает лишь о финале Лиги Европы, который состоится 16 мая в Лионе.

"Это был непростой сезон. После вылета из Лиги чемпионов команде пришлось переосмыслить себя, и мы подошли к Лиге Европы с ответственностью и решимостью. Игроки хорошо сражались. Слова имеют мало значения, только факты важны. Теперь "Атлетико" предстоит финал с очень хорошей командой.

Прошлым летом из-за санкций ФИФА нам не удалось подписать новых игроков. Тогда мы потеряли пятерых, а обрели всего двух. Мы были вылетели из Лиги чемпионов... но сейчас находимся в финале Лиги Европы. С точки зрения работы, это очень хороший сезон. Когда я приехал сюда шесть лет назад, я сказал, что хочу, чтобы мы были крутой командой", - сказал он.

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