Симеоне похвалил Семина накануне матча "Локомотив" - "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высоко оценил уровень своего коллеги наставника "Локомотива" Юрия Семина.

"Локомотив" здорово смотрелся в Леверкузене. Когда надо было, команда садилась низко, так же хорошо переходила от обороны к атаке, отлично использовала свободные зоны. Семин - тренер с великолепной историей. Это мощная личность, и мы все знаем его возможности", - приводят слова Семина российские СМИ.

Матч "Локомотив" - "Атлетико" состоится 1 октября в Москве. Встреча пройдет на стадионе "РЖД Арена". Начало матча в 22:00 мск.

В данный момент "Локомотив" лидирует в турнирной таблице группы D, набрав три очка. "Атлетико" находится на третьей позиции, имея в активе одно очко.

Не пропустите: "Атлетико" прилетел в Москву на матч с "Локомотивом". | http://soccernews.ru