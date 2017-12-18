Симеоне похвалил Врсалько

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высоко отозвался о защитнике своей команды Симе Врсалько.

"В этом сезоне Врсалько играл не так много, но теперь настало его время. Он сыграл очень хорошо и сделал результативную передачу. Он очень хорош и силён. Игроки находятся в моём распоряжении, пока они здесь. Надеюсь, никто из них не уйдёт" - цитирует Симеоне Football Espana.

В этом сезоне 25-летний Врсалько сыграл за "Атлетико" 8 матчей и сделал 3 ассиста.

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