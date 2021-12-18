Симеоне порассуждал о будущем Фелиша в "Атлетико"
Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
Такой сценарий не исключил главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.
"Я всё понимаю и готов к любому варианту развития событий. Самое главное - это интересы команды, а Жоау - важная её часть", - цитирует аргентинского наставника Goal.com.
В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор форвард забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 89 матчах.
Не пропустите: "Атлетико" нацелился на нападающего "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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|20
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
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|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14