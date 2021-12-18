Симеоне порассуждал о будущем Фелиша в "Атлетико"

Фото инстаграм Жоау Фелиша

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

Такой сценарий не исключил главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

"Я всё понимаю и готов к любому варианту развития событий. Самое главное - это интересы команды, а Жоау - важная её часть", - цитирует аргентинского наставника Goal.com.

В 2019 году "Атлетико" купил Фелиша за 127 миллионов евро. С тех пор форвард забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 89 матчах.

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