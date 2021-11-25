Симеоне порассуждал о шансах "Атлетико" выйти в плей-офф ЛЧ

Фото твиттер Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне оценил перспективы своей команды пробиться в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Матчи ЛЧ всегда трудные. Но я настроен оптимистично как никогда. Команда хорошо сыграет в заключительном туре. Лига чемпионов не прощает ошибок, и тот, кто заслужит, тот и выйдет в плей-офф", - приводит слова Симеоне Marca.

"Атлетико" в среду дома проиграл "Милану" со счётом 0:1 и опустился на последнее место в группе ЛЧ.

7 декабря "матрасники" на выезде встретятся с "Порту", а "россонери" примут "Ливерпуль".

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