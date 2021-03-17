Симеоне пояснил, чего ждет от матча с "Челси"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси".

"Перед нами стоит одна задача — победить. Необходимо диктовать сопернику свои условия и постараться выиграть. Забить гол можно и на 84-й минуте, и на 10-й — такой вариант вполне возможен.

Важно навязать "Челси" свой футбол. Конечно, мы не знаем, какую тактику выберет Тухель. Но я точно знаю, чего хотим мы. Мы хотим победить", — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.