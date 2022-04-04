Симеоне принес "Вероне" победу над "Дженоа"
Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле победила "Дженоа" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале встречи забил Джованни Симеоне.
"Верона", набрав 45 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 22 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.
"Верона" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Симеоне, 5 - 1:0
"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Шутало, Лазович (Депаоли, 70), Тамез, Бесса (Онгла, 70), Илич, Капрари, Симеоне.
"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович, Васкес, Френдруп, Бадель, Стураро (Гальдамес, 46), Гудмундссон (Йебоа, 46), Мелегони (Экубан, 78), Портанова (Амири, 63), Дестро (Пикколи, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17