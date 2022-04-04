Симеоне принес "Вероне" победу над "Дженоа"

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Симеоне принес "Вероне" победу над "Дженоа"

Фото: твиттер "Вероны"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Верона" на своем поле победила "Дженоа" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Джованни Симеоне.

"Верона", набрав 45 очков, вышла на девятое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 22 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

"Верона" – "Дженоа" - 1:0 (1:0)
Гол: Симеоне, 5 - 1:0

"Верона": Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Шутало, Лазович (Депаоли, 70), Тамез, Бесса (Онгла, 70), Илич, Капрари, Симеоне.

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Максимович, Васкес, Френдруп, Бадель, Стураро (Гальдамес, 46), Гудмундссон (Йебоа, 46), Мелегони (Экубан, 78), Портанова (Амири, 63), Дестро (Пикколи, 63).

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