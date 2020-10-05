Симеоне пришел в бешенство из-за предстоящего ухода Партея

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Симеоне пришел в бешенство из-за предстоящего ухода Партея

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне пришел в ярость из-за предстоящего перехода ганского полузащитника Томаса Партея в лондонский "Арсенал", сообщает  журналист Давид Винуэса в своем Twitter.

По данным источника, тренер рассчитывал на футболиста и был уверен, что он останется в команде.

Напомним, что "Арсенал" принял решение заплатить за хавбека полную сумму отступных в размере 50 миллионов евро. Таким образом, Партей перейдет в английский клуб без согласия "Атлетико".

27-летний Партей выступает за "Атлетико" с 2013 года, провел за клуб 188 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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