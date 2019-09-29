Симеоне привело в гнев поведение Рамоса, который оскорбил арбитра

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Симеоне привело в гнев поведение Рамоса, который оскорбил арбитра

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пришел в ярость во время матча 7-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) из-за поведения защитника королевского клуба Серхио Рамоса, сообщает Marca.

Игрок "Реала" оскорбил мать лайнсмена в одном из эпизодов. После этого к арбитру подбежал Симеоне и прокричал ему: "Как ты позволяешь ему такое поведение? Он назвал твою мать шлюхой".

Главный арбитр оставил поведение Рамоса без внимания. В перерыве судья сказал Симеоне: "Произошедшее на поле должно там же и оставаться. Лайнсмен знает, что сказал ему Рамос".

Стоит отметить, что в матче прошлого сезона "Барселона" - "Атлетико" (2:0) нападающий "матрасников" Диего Коста получил красную карточку за оскорбление матери арбитра. Форвард также заработал восьмиматчевую дисквалификацию.

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