Симеоне привело в гнев поведение Рамоса, который оскорбил арбитра

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пришел в ярость во время матча 7-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) из-за поведения защитника королевского клуба Серхио Рамоса, сообщает Marca.

Игрок "Реала" оскорбил мать лайнсмена в одном из эпизодов. После этого к арбитру подбежал Симеоне и прокричал ему: "Как ты позволяешь ему такое поведение? Он назвал твою мать шлюхой".

Главный арбитр оставил поведение Рамоса без внимания. В перерыве судья сказал Симеоне: "Произошедшее на поле должно там же и оставаться. Лайнсмен знает, что сказал ему Рамос".

Стоит отметить, что в матче прошлого сезона "Барселона" - "Атлетико" (2:0) нападающий "матрасников" Диего Коста получил красную карточку за оскорбление матери арбитра. Форвард также заработал восьмиматчевую дисквалификацию.

Не пропустите: Одно из самых скучных мадридских дерби за последнее время! Разбираем матч "Реала" и "Атлетико" в рамках 7 тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru