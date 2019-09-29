Симеоне привело в гнев поведение Рамоса, который оскорбил арбитра
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пришел в ярость во время матча 7-го тура чемпионата Испании с "Реалом" (0:0) из-за поведения защитника королевского клуба Серхио Рамоса, сообщает Marca.
Игрок "Реала" оскорбил мать лайнсмена в одном из эпизодов. После этого к арбитру подбежал Симеоне и прокричал ему: "Как ты позволяешь ему такое поведение? Он назвал твою мать шлюхой".
Главный арбитр оставил поведение Рамоса без внимания. В перерыве судья сказал Симеоне: "Произошедшее на поле должно там же и оставаться. Лайнсмен знает, что сказал ему Рамос".
Стоит отметить, что в матче прошлого сезона "Барселона" - "Атлетико" (2:0) нападающий "матрасников" Диего Коста получил красную карточку за оскорбление матери арбитра. Форвард также заработал восьмиматчевую дисквалификацию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2