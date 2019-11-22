Симеоне привлечёт к матчу с "Гранадой" игроков дубля из-за кадровых проблем

Тренерский штаб мадридского "Атлетико" не может сформировать полноценную заявку команды на матч 14-го тура Примеры с "Гранадой".

По информации AS, у "матрасников" банально не хватает игроков основного состава - к поединку готовы только 16 футболистов, двое из которых - вратари.

В связи с этим наставник "Атлетико" Диего Симеоне собирается привлечь молодёжь из дубля.

Мадридцы сыграют с "Гранадой" на выезде в субботу в 20:30 по московскому времени.

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