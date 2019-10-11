Симеоне признался, что восхищается Клоппом

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Симеоне признался, что восхищается Клоппом

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал тренера, который вызывает у него чувство восхищения.

"Это Юрген Клопп. Вне всяких сомнений. Ему доводилось терпеть поражения и одерживать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля. К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам", - цитирует Симеоне Cadena Ser.

52-летний Клопп в течение тренерской карьеры возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "Ливерпуль".

С "красными" немецкий специалист в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов, а в текущем уверенно лидирует в АПЛ.

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