Симеоне признался, что восхищается Клоппом
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне назвал тренера, который вызывает у него чувство восхищения.
"Это Юрген Клопп. Вне всяких сомнений. Ему доводилось терпеть поражения и одерживать потрясающие победы, но он всегда придерживался своего стиля. К тому же я вижу, насколько он близок к своим футболистам", - цитирует Симеоне Cadena Ser.
52-летний Клопп в течение тренерской карьеры возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "Ливерпуль".
С "красными" немецкий специалист в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов, а в текущем уверенно лидирует в АПЛ.
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