Симеоне продлит контракт с "Атлетико" еще на два года

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заключит новый контакт с мадридским клубом. Об этом сообщает AS.

Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Ранее тренер поставил условия для продления контакта. Симеоне хотел серьезно обновить состав команды.

Кроме того, аргентинец хотел приобрести игрока "Челси" Альваро Морату, который должен перейти в мадридский клуб уже на днях.

Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. В 210 из 400 матчей с аргентинцем клуб не пропускал.

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