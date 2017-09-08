Симеоне: "Прогресс "Атлетико" мотивировал меня на продление контракта"



Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, почему он решил продлить контракт с клубом.

"Атлетико" прогрессирует и растет с тех пор, когда я возглавил клуб. Я всегда видел возможности прогресса у клуба и время подтвердило мою правоту. Я всегда верил, что с таким руководством и игроками можно добиться успеха. Прогресс клуба мотивировал меня на продление контракта. Я попросил руководство не продавать ведущих футболистов, когда узнал, что летом мы не сможем приобрести новых футболистов", - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что 47-летний Симеоне подписал новый контракт с клубом до лета 2020 года.

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