Симеоне прокомментировал будущее Облака

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне хочет сохранить в команде голкипера Яна Облака.

"Я очень рад иметь в составе такого голкипера, как Облак. Он пришёл в клуб с огромным волнением, поначалу ему было тяжело тренироваться с этой командой, но теперь он один из лучших вратарей в мире.

Надеюсь, он продолжит выступать вместе с нами и будет счастлив здесь, потому что каждой большой команде нужен большой вратарь" - приводит слова Симеоне Goal.com.

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