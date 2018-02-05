Симеоне прокомментировал чемпионскую гонку в Примере

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал чемпионскую гонку в испанской Примере.

"Честно говоря, мы далеки от борьбы за чемпионство. Мы сосредоточены на развитии команды" - приводит слова Симеоне Football Espana.

Отметим, что по итогам 22 туров "Атлетико" занимает второе место в турнирной таблице Примеры и отстаёт от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

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