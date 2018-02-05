Симеоне прокомментировал действия Гризманна, освистанные болельщиками "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал действия форварда своей команды Антуана Гризманна, освистанные болельщиками их клуба.

" Гризманн сделал то, что должен был сделать, реакция же фанатов была тоже нормальной - все хотели выиграть. Игроки - это те, кто лучше всего понимает, что они должны делать на поле. Гризманн сыграл хороший матч, хотя он не забил и не отметился ассистом. Он знает, как придержать мяч, когда нужно это делать, не убегая в бесполезные атаки ", - цитирует наставника "матрасников" RMC Sport.

Напомним, Гризманн уже начал поиски дома в Барселоне. | soccernews.ru