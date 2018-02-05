Симеоне прокомментировал действия Гризманна, освистанные болельщиками "Атлетико"

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Симеоне прокомментировал действия Гризманна, освистанные болельщиками "Атлетико"Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал действия форварда своей команды Антуана Гризманна, освистанные болельщиками их клуба.

"Гризманн сделал то, что должен был сделать, реакция же фанатов была тоже нормальной - все хотели выиграть. Игроки - это те, кто лучше всего понимает, что они должны делать на поле. Гризманн сыграл хороший матч, хотя он не забил и не отметился ассистом. Он знает, как придержать мяч, когда нужно это делать, не убегая в бесполезные атаки", - цитирует наставника "матрасников" RMC Sport.

Напомним, Гризманн уже начал поиски дома в Барселоне. | soccernews.ru

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