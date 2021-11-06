Симеоне прокомментировал назначение Хави в "Барселону"

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Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о назначении Хави тренером "Барселоны".

"Всегда радуюсь, когда экс-футболисты начинают тренировать. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать лучше всего. Думаю, что как тренер он передаст команде всё, о чём всегда говорил, что олицетворял собой в "Барселоне". Он пришёл туда, где его хотят видеть. Он сразу поймёт, в каком направлении двигаться", - приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что Хави подписал с "Барсой" контракт до лета 2024 года.

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