Симеоне прокомментировал назначение Хави в "Барселону"
Фото инстаграм Хави
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о назначении Хави тренером "Барселоны".
"Всегда радуюсь, когда экс-футболисты начинают тренировать. Хави знает это место как никто другой, он понимает, как действовать лучше всего. Думаю, что как тренер он передаст команде всё, о чём всегда говорил, что олицетворял собой в "Барселоне". Он пришёл туда, где его хотят видеть. Он сразу поймёт, в каком направлении двигаться", - приводит слова Симеоне AS.
Ранее сообщалось, что Хави подписал с "Барсой" контракт до лета 2024 года.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14