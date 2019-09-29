Симеоне прокомментировал ничейный матч с "Реалом"

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Симеоне прокомментировал ничейный матч с "Реалом"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о ничейном матче команды в рамках 7-го тура Примеры с "Реалом" (0:0). Об этом сообщает OkDiario.

"Это была непростая игра для обеих команд. Мы были настроены на защиту с самого начала, это было заметно. Во втором тайме игра стала ровнее. И нам и "Реалу" не хватило чего-то до победы.

Нам нужно много времени для работы над ошибками", - сказал Симеоне.

По итогам матча, "Реал" снова возглавил турнирную таблицу чемпионата, набрав 15 очков, а "Атлетико" поднялся на третье место, имея в активе 14 баллов.

Напомним, 1 октября подопечные Симеоне в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют с московским "Локомотивом".  Матч состоится на "РЖД Арене" и начнется в 22:00 (мск).

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