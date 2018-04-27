Симеоне прокомментировал ничью с "Арсеналом"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги Европы против "Арсенала".

"Очень тяжело играть против "Арсенала" на выезде, ведь у них отличный стадион, прекрасный тренер, кроме того, мы играли вдесятером. Я доволен, как футболисты "Атлетико" справлялись с таким давлением. Наши фанаты передали нам позитивную энергию. Нам пришлось буквально выживать в Лиге Европы - это лучшее описание того, что происходило. Наши шансы выйти в финал Лиги Европы оцениваю в 50 процентов" - приводит слова аргентинского наставника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Атлетико" завершился ничьей 1:1. Ответная встреча пройдёт 3 мая.

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