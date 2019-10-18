Симеоне прокомментировал перенос Эль Класико
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о переносе матча 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Эль Класико должно было состояться 26 октября, однако из-за возмущений в Каталонии, которые начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам, встречу перенесли на декабрь.
"Надеюсь, скоро в Каталонии все наладится и будет покой. Сейчас футбол там точно не на первом месте", - сказал Симеоне.
Ранее оба клуба сообщили, что готовы сыграть 18 декабря.
А еще: Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2