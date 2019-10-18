Симеоне прокомментировал перенос Эль Класико

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о переносе матча 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Эль Класико должно было состояться 26 октября, однако из-за возмущений в Каталонии, которые начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам, встречу перенесли на декабрь.

"Надеюсь, скоро в Каталонии все наладится и будет покой. Сейчас футбол там точно не на первом месте", - сказал Симеоне.

Ранее оба клуба сообщили, что готовы сыграть 18 декабря.

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