Симеоне прокомментировал перенос Эль Класико

Теги барселонареал мадриддиего симеоне

Симеоне прокомментировал перенос Эль Класико

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, что думает о переносе матча 10-го тура Примеры между "Барселоной" и "Реалом". Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Эль Класико должно было состояться 26 октября, однако из-за возмущений в Каталонии, которые начались после судебных приговоров девяти политическим лидерам, встречу перенесли на декабрь.

"Надеюсь, скоро в Каталонии все наладится и будет покой. Сейчас футбол там точно не на первом месте", - сказал Симеоне.

Ранее оба клуба сообщили, что готовы сыграть 18 декабря.

А еще: Ла Лига выступила против инициативы "Барселоны" и "Реала" провести Эль Класико 18 декабря| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ

"Локомотив" обыграл "Ахмат" в гостях в рамках 13-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов