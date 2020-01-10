Симеоне прокомментировал победу над "Барселоной"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги полуфинального матча Суперкубка Испании против "Барселоны", в котором его команда выиграла со счётом 3:2.

"Этот триумф значит очень многое. Мы победили лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и желание - это характеризует "Атлетико". Казалось, что это невозможно, но у нас появилось ощущение - если мы сравняем счёт, сможем победить", - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что "Атлетико" открыл счёт сразу после перерыва, однако к середине второго тайма вперёд вышла уже "Барса", решающей стала последняя 10-минутка - голы Альваро Мораты и Анхеля Корреа принесли победу "матрасникам".

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