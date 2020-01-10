Симеоне прокомментировал победу над "Барселоной"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги полуфинального матча Суперкубка Испании против "Барселоны", в котором его команда выиграла со счётом 3:2.
"Этот триумф значит очень многое. Мы победили лучшую в мире команду по владению мячом и игре в атаке. После 75-й минуты мы показали когти, у нас появились вера и желание - это характеризует "Атлетико". Казалось, что это невозможно, но у нас появилось ощущение - если мы сравняем счёт, сможем победить", - цитирует Симеоне AS.
Напомним, что "Атлетико" открыл счёт сразу после перерыва, однако к середине второго тайма вперёд вышла уже "Барса", решающей стала последняя 10-минутка - голы Альваро Мораты и Анхеля Корреа принесли победу "матрасникам".
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"Атлетико" вырвал победу над "Барселоной" и вышел в финал Суперкубка Испании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11