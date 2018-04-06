Симеоне прокомментировал победу над "Спортингом"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал комментарии после первого четвертьфинального матча Лиги Европы против лиссабонского "Спортинга".

"Мы добились важной победы, но в ответном матче нужно сыграть так же, как сегодня. Я никого не недооцениваю. Это лучший матч Диего Косты после возвращения. Он просто зверь. Он был вездесущ - отходил назад, делал диагонали, прессинговал" - цитирует Симеоне AS.

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