Симеоне прокомментировал поражение "Атлетико" от "Реала"

Фото твиттер Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о результате матча 17-го тура испанской Ла Лиги против "Реала".

Напомним, что "матрасники" на выезде проиграли со счётом 0:2.

"Один из самых важных компонентов в футболе - это напористость. Сейчас "Реал" в этом идеален. Они владели мячом, но особо не создавали моменты, однако всё изменилось после забитого гола.

Сейчас между нами и лидером серьёзная разница, но чемпионат длинный. Пока наша задача - смотреть на тех, кто рядом с нами в таблице, и двигаться от матча к матчу. "Реал" идёт очень здорово в чемпионате. Мне нравится их футбол", - приводит слова Симеоне Marca.

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