Симеоне прокомментировал поражение "Атлетико" от "Севильи"

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги проигранного матча 29-го тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что "матрасники" уступили со счётом 0:1, подпустив к себе вплотную конкурентов по чемпионской гонке - "Реал" и "Барселону".

"В Испании сложно бороться за чемпионство, но мы будем биться до конца. Нужно усердно работать, чтобы действовать интенсивнее. Конечно, такой результат вызывает расстройство, но я знаю путь и ничего не боюсь.

Не думаю, что это поражение - результат давления. Нельзя отрицать, что сейчас команда не в лучшей форме. Мы должны найти способ, чтобы вернуть игрокам те кондиции, которые были у них в первой части сезона", - цитирует Симеоне Marca.

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