Симеоне прокомментировал поражение "Атлетико" от "Севильи"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне подвёл итоги проигранного матча 29-го тура Примеры против "Севильи".
Напомним, что "матрасники" уступили со счётом 0:1, подпустив к себе вплотную конкурентов по чемпионской гонке - "Реал" и "Барселону".
"В Испании сложно бороться за чемпионство, но мы будем биться до конца. Нужно усердно работать, чтобы действовать интенсивнее. Конечно, такой результат вызывает расстройство, но я знаю путь и ничего не боюсь.
Не думаю, что это поражение - результат давления. Нельзя отрицать, что сейчас команда не в лучшей форме. Мы должны найти способ, чтобы вернуть игрокам те кондиции, которые были у них в первой части сезона", - цитирует Симеоне Marca.
Не пропустите: Симеоне мог покинуть "Атлетико" в 2015 году. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14