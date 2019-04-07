Симеоне прокомментировал поражение от "Барселоны"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги матча с "Барселоной" (0:2).

"Футболисты очень много работали и провели хорошую игру. Суарес забил в конце матча, поэтому отыграться было трудно.

Я не общался с Диего Костой. Я узнал у арбитра, насколько все серьезно, ведь многие футболисты "Барселоны" делают также, но их не удаляют. У нас 7 красных карточек в 11 играх - это ужасно", - приводит слова Симеоне AS.

Напомним, что после 31 тура лидирующая "Барселона" опережает "Атлетико" на 11 очков.

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