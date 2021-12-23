Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады"

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Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады"Фото: инстаграм Симеоне/Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Гранады" (1:2) в отложенном матче 9-го тура Ла Лиги.

Это поражение стало четвертым подряд для "матрасников".

"Мы проводим хорошие матчи, но получаем не те результаты, которые хочет видеть команда. Мы снова создали много моментов, но мяч не шел в ворота. У нас были явные моменты, чтобы выйти вперед. Очевидно, что мы что-то упускаем, и мы платим за это поражениями в матчах, в которых этого не заслуживаем.

Мы провели хороший матч. В мелких деталях нам не хватает концентрации, и это стоит нам очков.

Мы не побеждаем там, где в другой раз выиграли бы. Часто мы выигрываем незаслуженно, а сейчас проигрываем, когда заслужили победу. Нужно сохранять спокойствие, очистить сознание и восстановиться. Нам это нужно. Спокойствие и баланс дадут нам много хорошего", – сказал аргентинский специалист.

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