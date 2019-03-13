Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.
Напомним, что "матрасники" после домашней победы 2:0 были разгромлены в Турине "Ювентусом" со счётом 0:3.
"Ювентус" был лучше нас. Они заслужили победу в матче. Соперник прижал нас к воротам. Когда команда проводит такой матч, её можно только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. "Ювентус" сыграл лучше в тактическом плане и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Стоит отметить, что все три гола в ворота "Атлетико" забил 34-летний форвард Криштиану Роналду.
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