Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "матрасники" после домашней победы 2:0 были разгромлены в Турине "Ювентусом" со счётом 0:3.

"Ювентус" был лучше нас. Они заслужили победу в матче. Соперник прижал нас к воротам. Когда команда проводит такой матч, её можно только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. "Ювентус" сыграл лучше в тактическом плане и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что все три гола в ворота "Атлетико" забил 34-летний форвард Криштиану Роналду.

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