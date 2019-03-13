Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Теги ювентусатлетико мадриддиего симеоне

Симеоне прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился эмоциями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "матрасники" после домашней победы 2:0 были разгромлены в Турине "Ювентусом" со счётом 0:3.

"Ювентус" был лучше нас. Они заслужили победу в матче. Соперник прижал нас к воротам. Когда команда проводит такой матч, её можно только поздравить. Мы допустили много ошибок. Я имею в виду себя, а не игроков. "Ювентус" сыграл лучше в тактическом плане и превзошел нас на подборах. Именно поэтому они выиграли", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что все три гола в ворота "Атлетико" забил 34-летний форвард Криштиану Роналду.

Не пропустите: Роналду спародировал Симеоне. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Фактор Роналду: команды португальца всегда выбивали "Атлетико" Симеоне из плей-офф Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов