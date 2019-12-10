Симеоне прокомментировал предстоящий матч с "Локомотивом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал предстоящий матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с московским "Локомотивом". Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что "железнодорожники" уже потеряли шанс на еврокубковую весну. Мадридский клуб в свою очередь борется с "Байером" за путевку в плей-офф.

"Локомотив" очень сложный соперник. Они плотно обороняются и очень сильны.

Наша задача - создавать больше моментов и выиграть матч. Я верю в свою команду и игроков.

К игре мы обычно готовились - ничего особенного. Важно сохранять спокойствие. У нас будет показать силу и единство", - сказал Симеоне.

Встреча состоится завтра, 11 декабря, в Мадриде. Начало - в 23:00 (мск).

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