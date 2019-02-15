Симеоне прокомментировал продление контракта с "Атлетико"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о своём решении подписать новый контракт с клубом.

"Я доверяю клубу и уверен в будущем. Но в первую очередь, я верю в игроков. Именно они подтолкнули меня к решению продлить контракт. У нас есть желание прогрессировать и расти" - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что аргентинский тренер продлил контракт с "матрасниками" до лета 2022 года.

48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством столичная команда выиграла семь трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

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