Симеоне прокомментировал продление контракта с "Атлетико"
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о своём решении подписать новый контракт с клубом.
"Я доверяю клубу и уверен в будущем. Но в первую очередь, я верю в игроков. Именно они подтолкнули меня к решению продлить контракт. У нас есть желание прогрессировать и расти" - приводит слова Симеоне Marca.
Напомним, что аргентинский тренер продлил контракт с "матрасниками" до лета 2022 года.
48-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством столичная команда выиграла семь трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
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|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
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|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
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|Атлетик Бильбао
|23
|27
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|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
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|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
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|Райо Вальекано
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|Уэска
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