Фото: инстаграм Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу над "Осасуной" (3:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

"Мы хорошо начали матч. Маркос Льоренте в полузащите давал нам все, что нужно. Врсалько сыграл хорошо, и это позволило Маркосу проявить себя в середине поля. Эррера провел отличный матч, Коке был очень хорош. Все они сыграли на привычном для них уровне и проявили свои качества.

У нас видно желание побеждать. Но также нам и немного повезло, когда мяч попал в штангу. Главное, что мы очень хорошо отреагировали на поражение в прошлой игре.

Каждый сезон складывается по-разному, жизнь, как и футбол, испытывает нас различными препятствиями. В этом сезоне сложилась вот такая ситуация, и мы посмотрим, сможем ли мы хорошо завершить сезон", – сказал аргентинский специалист.

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