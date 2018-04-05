Симеоне прокомментировал шедевральный гол Роналду в ворота Буффона

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал шедевральный гол форварда "Реала" Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Является ли гол Роналду лучшим в истории футбола? Вы видели гол Франческоли в ворота "Полонии"? Посмотрите, и тогда мы поговорим об этом ", - цитирует наставника "матрасников" AS.

Напомним, больше Роналду в истории ЛЧ голов забили только девять клубов. | soccernews.ru