Симеоне прокомментировал шедевральный гол Роналду в ворота Буффона

Теги диего симеонекриштиану роналдуреал мадридювентус

Симеоне прокомментировал шедевральный гол Роналду в ворота БуффонаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал шедевральный гол форварда "Реала" Криштиану Роналду в ворота голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Является ли гол Роналду лучшим в истории футбола? Вы видели гол Франческоли в ворота "Полонии"? Посмотрите, и тогда мы поговорим об этом", - цитирует наставника "матрасников" AS.

Напомним, больше Роналду в истории ЛЧ голов забили только девять клубов. | soccernews.ru

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