Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном переходе в его клуб полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

"Футболисты могут приходить и уходить. До конца трансферного окна может произойти всё что угодно. Вопрос в том, удастся ли договориться со всеми заинтересованными сторонами", - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что "Атлетико" остался единственным претендентом на Хамеса после того как из гонки за игроком вышел "Наполи".

Два последних сезона колумбиец провёл на правах аренды в "Баварии", однако мюнхенцы решили не выкупать его за 42 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" договорился о трансфере нападающего "Атлетико". | http://soccernews.ru