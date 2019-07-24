Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"

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Симеоне прокомментировал слухи о возможном переходе Хамеса в "Атлетико"

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопрос о возможном переходе в его клуб полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

"Футболисты могут приходить и уходить. До конца трансферного окна может произойти всё что угодно. Вопрос в том, удастся ли договориться со всеми заинтересованными сторонами", - приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, что "Атлетико" остался единственным претендентом на Хамеса после того как из гонки за игроком вышел "Наполи".

Два последних сезона колумбиец провёл на правах аренды в "Баварии", однако мюнхенцы решили не выкупать его за 42 миллиона евро.

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