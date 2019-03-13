Симеоне прокомментировал спародированный жест Роналду

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал спародированный жест нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что после третьего гола в ворота "матрасников" португалец схватил себя за пах, показав руками яйца. Аналогичным образом аргентинский тренер праздновал взятие ворот "старой синьоры" три недели назад.

"Роналду является лучшим игроком в мире. Он доказывает это, демонстрируя такую игру в больших матчах. Он видел, что я сделал на "Ванда Метрополитано", и так же, как я, старался показать характер", - цитирует Симеоне Football Italia.

Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" по сумме двух встреч обыграть "Атлетико" и пройти в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

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