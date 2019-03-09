Симеоне прокомментировал текущие результаты Лиги чемпионов
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о результатах матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football-Espana.
Напомним, "Реал" в ответной встрече проиграл "Аяксу" (1:4), а "МЮ" обыграл ПСЖ (1:3).
"Я был удивлен таким результатом. В лиги чемпионов играют сильные команды, а в последние годы уровень только вырос.
Люди, которые часто смотрят футбол, не были удивлены результатами.
Матч с "Ювентусом"? Сейчас мы в разных положениях, у туринцев огромный отрыв. нам нужно потратить много сил в каждом матче, чтобы добиться нужного результата", - сказал Симеоне.
"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче. Ответная встреча будет проходить в Турине 12 марта.
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|6
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|6
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|6
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|6
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|1
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