Симеоне прокомментировал текущие результаты Лиги чемпионов

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне высказался о результатах матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football-Espana.

Напомним, "Реал" в ответной встрече проиграл "Аяксу" (1:4), а "МЮ" обыграл ПСЖ (1:3).

"Я был удивлен таким результатом. В лиги чемпионов играют сильные команды, а в последние годы уровень только вырос.

Люди, которые часто смотрят футбол, не были удивлены результатами.

Матч с "Ювентусом"? Сейчас мы в разных положениях, у туринцев огромный отрыв. нам нужно потратить много сил в каждом матче, чтобы добиться нужного результата", - сказал Симеоне.

"Атлетико" обыграл "Ювентус" в первом матче. Ответная встреча будет проходить в Турине 12 марта.

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