Симеоне прокомментировал уход Карраско и Гайтана

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Симеоне прокомментировал уход Карраско и ГайтанаГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал уход из его команды вингеров Янника Феррейры Карраско и Николаса Гайтана.

"Я не беспокоюсь из-за короткой "скамейки" запасных. Я желаю им всего наилучшего, они всегда полностью отдавали себя в играх ради команды, и мы благодарим их за все эти усилия. Я вижу неукомплектованный полностью состав, но он - очень конкурентоспособный, это позволит нам предоставлять игровую практику большинству игроков. Благодаря этому, мы сможем разделить игровое время наилучшим образом", - цитирует наставника "матрасников" Marca.

Напомним, Гайтан и Карраско перешли в китайский "Далянь Ифан". | soccernews.ru

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