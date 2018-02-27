Симеоне прокомментировал уход Карраско и Гайтана

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал уход из его команды вингеров Янника Феррейры Карраско и Николаса Гайтана.

"Я не беспокоюсь из-за короткой "скамейки" запасных. Я желаю им всего наилучшего, они всегда полностью отдавали себя в играх ради команды, и мы благодарим их за все эти усилия. Я вижу неукомплектованный полностью состав, но он - очень конкурентоспособный, это позволит нам предоставлять игровую практику большинству игроков. Благодаря этому, мы сможем разделить игровое время наилучшим образом", - цитирует наставника "матрасников" Marca.

Напомним, Гайтан и Карраско перешли в китайский "Далянь Ифан". | soccernews.ru