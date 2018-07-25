Симеоне прокомментировал возможный переход Година в "Ювентус"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне не исключает ухода Диего Година в "Ювентус".

"Это нормально, мы привыкли к тому, что лучшие футболисты хотят попасть в лучшие команды. Меня не удивляет данная ситуация. Сейчас я могу заверить наших болельщиков, что наш клуб растет, и он хочет конкурировать с самыми лучшими клубами в мире, и я могу заверить всех фанатов, что этот год будет особенным"

- приводит слова Симеоне Calciomercato.

Отметим, что клаусула Година составляет 20 миллионов евро, а его соглашение с "матрасниками" рассчитано до лета 2019 года.

Читайте также: "Ювентус" заинтересовался еще одним защитником "Атлетико". | http://soccernews.ru