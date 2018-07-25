Симеоне прокомментировал возможный переход Година в "Ювентус"

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Симеоне прокомментировал возможный переход Година в "Ювентус"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне не исключает ухода Диего Година в "Ювентус".

"Это нормально, мы привыкли к тому, что лучшие футболисты хотят попасть в лучшие команды. Меня не удивляет данная ситуация. Сейчас я могу заверить наших болельщиков, что наш клуб растет, и он хочет конкурировать с самыми лучшими клубами в мире, и я могу заверить всех фанатов, что этот год будет особенным"
- приводит слова Симеоне Calciomercato.

Отметим, что клаусула Година составляет 20 миллионов евро, а его соглашение с "матрасниками" рассчитано до лета 2019 года.

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