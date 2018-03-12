Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал возможный уход из клуба форварда Антуана Гризманна.

"Давайте поговорим о реальных вещах. Сегодня Гризманн с нами, он отлично сыграл, он хорошо ладит с болельщиками. Антуан забил отличный гол, создал возможность для второго мяча, работал на команду. Такова реальность. Завтра будет завтра" - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что следующим летом сумма отступных в контракте Гризманна снизится до 100 миллионов евро. Главным претендентом на француза считается "Барселона".

Не пропустите: Жена Гризманна начала поиски дома в Барселоне. | http://soccernews.ru