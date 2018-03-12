Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна

Теги атлетико мадридантуан гризманндиего симеоне

Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал возможный уход из клуба форварда Антуана Гризманна.

"Давайте поговорим о реальных вещах. Сегодня Гризманн с нами, он отлично сыграл, он хорошо ладит с болельщиками. Антуан забил отличный гол, создал возможность для второго мяча, работал на команду. Такова реальность. Завтра будет завтра" - цитирует Симеоне AS.

Напомним, что следующим летом сумма отступных в контракте Гризманна снизится до 100 миллионов евро. Главным претендентом на француза считается "Барселона".

Не пропустите: Жена Гризманна начала поиски дома в Барселоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов