Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна

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Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Антуана Гризманна.

"Гризманн один из вице-капитанов и клуб сделает все возможное, чтобы он остался. Антуану нравится в Мадриде и он является важным футболистом для команды. Я не вижу с его стороны никаких действий, которые говорили бы об его желании покинуть "Атлетико", - приводит слова Симеоне Tribal Football.

Ранее интерес к 28-летнему французу проявляла "Барселона".

В этом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 12 ассистов в 43 матчах.

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