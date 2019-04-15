Симеоне прокомментировал возможный уход Гризманна
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Антуана Гризманна.
"Гризманн один из вице-капитанов и клуб сделает все возможное, чтобы он остался. Антуану нравится в Мадриде и он является важным футболистом для команды. Я не вижу с его стороны никаких действий, которые говорили бы об его желании покинуть "Атлетико", - приводит слова Симеоне Tribal Football.
Ранее интерес к 28-летнему французу проявляла "Барселона".
В этом сезоне на счету Гризманна 20 голов и 12 ассистов в 43 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25