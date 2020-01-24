Симеоне прокомментировал вылет "Атлетико" из Кубка Испании

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Испании по итогам матча 1/16 финала турнира против "Культурал Леонезы".

"Нам не хватило реализации, ведь моменты были. Вратарь соперника сыграл бесподобно. Они действовали смело и провели отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать. После этого вылета ничего не изменится. У меня хорошая команда, результаты придут", - цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что в Примере "матрасники" занимают третье место, отставая на 8 очков от лидирующих "Реала" и "Барселоны".

Также "Атлетико" является участником плей-офф Лиги Чемпионов - в 1/8 финала еврокубка им предстоит сразиться с "Ливерпулем".

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