Симеоне прокомментировал вылет "Атлетико" из Кубка Испании
Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поделился мыслями после вылета своей команды из Кубка Испании по итогам матча 1/16 финала турнира против "Культурал Леонезы".
"Нам не хватило реализации, ведь моменты были. Вратарь соперника сыграл бесподобно. Они действовали смело и провели отличный матч. Ответственность лежит исключительно на мне. Будем работать. После этого вылета ничего не изменится. У меня хорошая команда, результаты придут", - цитирует Симеоне Marca.
Напомним, что в Примере "матрасники" занимают третье место, отставая на 8 очков от лидирующих "Реала" и "Барселоны".
Также "Атлетико" является участником плей-офф Лиги Чемпионов - в 1/8 финала еврокубка им предстоит сразиться с "Ливерпулем".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14