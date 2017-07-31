Симеоне: "Рад, что "Барселона" интересуется Гризманном"

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал интерес каталонской "Барселоны" к ведущему форварду своей команды Антуану Гризманну.

"Я не беспокоюсь из-за проявленного интереса. Я рад, что лучшие команды мира заинтересованы в наших игроках. Это хорошо говорит о них и о нас, о нашей работе, и это дает делает меня счастливым ", - цитирует наставника "матрасников" Mundo Deportivo.

Напомним, на новом стадионе "Атлетико" завершили монтаж крыши. | soccernews.ru