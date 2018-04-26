Симеоне расхвалил Венгера

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признал, что относится с уважением к наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру.

Напомним, что английский и испанский клубы являются соперниками по полуфиналу Лиги Европы. Первая игра пройдет сегодня, 26 апреля.

"Восхищение. Это первое слово, которое приходит на ум, когда мы говорим о Венгере. Он создал себя сам. Я чувствую себя молодым тренером, я хочу наблюдать за Венгером и учиться у него. Он очень многого достиг на своем посту", - сказал он.

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