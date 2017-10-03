Симеоне раскритиковал Тео Эрнандеса

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Симеоне раскритиковал Тео ЭрнандесаГлавный тренер "Атлетико" Диего Симеоне раскритиковал своего бывшего подопечного Тео Эрнандеса, который летом перешел в "Реал".

19-летний француз прошлый сезон провел в "Алавесе", а в июле за 26 миллионов евро перебрался в "Реал".

"Тео выбрал другой путь. Это хорошо для нас, потому что мы не хотим видеть в клубе людей, которые не болеют за него душой", - сказал он.

Читайте: Тео Эрнандес: "Реал" нуждается в Роналду" | http://soccernews.ru

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