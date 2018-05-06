Симеоне рассчитывает подписать форварда сборной Аргентины

Теги лаутаро мартинесдиего симеонеатлетико мадридрасинг клуб

Симеоне рассчитывает подписать форварда сборной АргентиныГлавный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассчитывает подписать форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, 20-летний нападающий южноамериканского клуба станет одной из главных трансферных целей "матрасников" ближайшим летом. Перспективный игрок, уже дебютировавший в сборной Аргентины, может стать заменой ведущему бомбардиру "Атлетико" Антуану Гризманну, который, по окончанию текущего сезона, вероятнее всего, покинет "Ванда Метрополитано".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Эспаньола". | soccernews.ru

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