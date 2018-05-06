Симеоне рассчитывает подписать форварда сборной Аргентины

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассчитывает подписать форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.

Как информирует испанская пресса, 20-летний нападающий южноамериканского клуба станет одной из главных трансферных целей "матрасников" ближайшим летом. Перспективный игрок, уже дебютировавший в сборной Аргентины, может стать заменой ведущему бомбардиру "Атлетико" Антуану Гризманну, который, по окончанию текущего сезона, вероятнее всего, покинет "Ванда Метрополитано".

Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Эспаньола". | soccernews.ru