Симеоне рассчитывает подписать форварда сборной Аргентины
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассчитывает подписать форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса.
Как информирует испанская пресса, 20-летний нападающий южноамериканского клуба станет одной из главных трансферных целей "матрасников" ближайшим летом. Перспективный игрок, уже дебютировавший в сборной Аргентины, может стать заменой ведущему бомбардиру "Атлетико" Антуану Гризманну, который, по окончанию текущего сезона, вероятнее всего, покинет "Ванда Метрополитано".
Напомним, сегодня "Атлетико" сыграет против "Эспаньола". | soccernews.ru
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