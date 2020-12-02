Симеоне рассказал, чего "Атлетико" не хватило в матче с "Баварией"

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Симеоне рассказал, чего "Атлетико" не хватило в матче с "Баварией"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне подвел итоги ничейного матча с "Баварией" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов для нас все еще больная тема. В трех матчах были три ничьих, мы заслуживаем большего, но не хватило атакующей мощи.

Первый тайм был хорошим, забили отличный гол, были близки ко второму, но не удалось. "Бавария" очень сильная команда, которая нашла способ заработать пенальти. В следующем туре у нас будет настоящий финал", - цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

"Атлетико" с 6 баллами занимает 2 место в группе A.

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