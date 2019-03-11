Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча с "Ювентусом"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом", передает официальный сайт УЕФА.
"Завтра пройдет матч между двумя сильными командами. Нужно будет пользоваться любым свободным местом на поле. Мы понимает, что у нас будет намного меньше возможностей, чем в первой встрече. Но мы постараемся сыграть как можно лучше, так, чтобы Мората использовал все свои козыри.
У "Ювентуса" отличный состав с невероятно опытными футболистами, которые хороши и в атаке, и в обороне. Нужно быть всегда на стороже", - сказал Симеоне.
Напомним, первый матч закончился в пользу "Атлетико" (2:0).
Матч состоится завтра, 12 марта, в Турине на стадионе "Альянц Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).
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